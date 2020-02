Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200214 - 0157 Frankfurt - Bockenheim: Auto in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Autos in der Straße An den Bangerten ein. Anschließend setzten sie das Fahrzeug in Brand. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 20:15 Uhr beobachtete ein Zeuge eine fünfköpfige Jugendgruppe. Zwei junge Männer aus dieser Gruppe schlugen die Seitenscheibe eines geparkten VW Golf ein. Anschließend zündeten sie das Auto an und flüchteten. Ein daneben parkender Mercedes wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt.

Die Brandermittler der Frankfurter Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 13. Polizeirevier oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

