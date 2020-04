Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in drei Kioske und ein Elektrogeschäft

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (23. April) sind drei Kioske und eine Elektrogeschäft das Ziel von Einbrechern gewesen.

Gegen 3.30 Uhr schlugen vier bis fünf Personen die Glasscheibe eines Elektrogeschäftes an der Dahlener Straße ein. Als sie von einem Zeugen gesehen wurden, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Vor dem Geschäft ließen sie eine Tüte mit verschiedenen Elektroartikeln zurück. Ob etwas entwendet wurde, war noch unklar. Die Einbrecher waren 1,80 Meter groß und trugen eine Atemmaske oder eine Sturmhaube.

Ebenfalls vier bis fünf Täter versuchten sich gegen 4.30 Uhr an der Urftstraße am Schmölderpark Zutritt zu einem Kiosk zu verschaffen, indem sie eine Scheibe einschlugen. Noch bevor sie etwas aus dem Geschäft entwenden konnten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge sah gegen 5.30 Uhr mindestens zwei Täter von einem Einbruch in einen Kiosk an der Limitenstraße über die Königsstraße in Richtung Kronenstraße flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Umfeld endete ergebnislos. Die Täter hatten das Fenster zu einem Lagerraum des Kiosks eingeschlagen. Sie entwendeten Tabak und Zigaretten.

Ebenfalls durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten Täter in einen Kiosk an der Odenkirchener Straße in Rheydt. Die Tatzeit liegt zwischen 23 und 8 Uhr.

Die Polizei bitte in allen Fällen um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt sie unter 02161-290 entgegen. (km)

