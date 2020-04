Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Spuckattacken in Linienbussen

Mönchengladbach (ots)

Nach zwei Spuckattacken in Linienbussen laufen Ermittlungen der Polizei Mönchengladbach wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung.

Am Mittwoch, 22. April, gegen 11.15 Uhr hatte ein unbekannter Mann - augenscheinlich alkoholisiert - in einem Bus der Linie 019 lautstark herumgepöbelt und andere Fahrgäste beleidigt. Als ein 18-Jähriger aus Viersen ihn aufforderte, das zu unterlassen, schubste der Mann den 18-Jährigen und spuckte ihm ins Gesicht. Anschließend verließ der Unbekannte an der Haltestelle Bismarckplatz aus dem Bus. Die Täterbeschreibung: etwa 40 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, lange, gelockte Haare, bekleidet mit einer braunen Jacke. Hinweise werden unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach erbeten.

Bereits am Dienstag, 21. April, gegen 20 Uhr war die Polizei zu einer Bushaltestelle in Odenkirchen an der Mülgaustraße gerufen worden. Insassen eines Busses der Linie 002 hatten dort zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren festgehalten, nachdem diese einer 56-jährigen Frau ins Gesicht gespuckt hatten. Die beiden Beschuldigten waren als vermisst ausgeschrieben. Polizisten nahmen die Mädchen mit zur Wache, schrieben eine Anzeige und übergaben die Mädchen der Betreuerin einer Wohngruppe. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell