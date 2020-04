Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wieder Rucksack aus Auto entwendet

Mönchengladbach (ots)

Erneut ist ein Rucksack in einem unbeobachteten Moment aus einem unverschlossenen Firmenfahrzeug gestohlen worden. Tatort war am Dienstag, 21. April, gegen 15.50 Uhr Alter Markt in Gladbach.

Während der Kofferraum des Wagens beladen wurde, muss der Täter den schwarzen Rucksack (unter anderem mit Musikbox, Schlüssel, Thermoskanne und Brotbox) aus dem Führerhaus entwendet haben.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell