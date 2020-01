Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Unfallopfer verstorben; Diebstahl aus Pkw; Zigarettenautomat gestohlen; Betrunkener Radler; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Rucksack aus Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf noch unbekannte Art und Weise hat ein Krimineller am Montagabend einen geparkten Pkw geöffnet und daraus unter anderem Elektronikartikel entwendet. Der offenbar verschlossene Audi A1 war gegen 20 Uhr für wenige Minuten auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Albstraße abgestellt. Nachdem sich der Täter Zugang zum Fahrzeuginneren verschafft hatte, nahm er einen größeren schwarzen Rucksack an sich und flüchtete. In dem Rucksack befanden sich ein I-Pad Air3, ein I-Phone S8 sowie diverse Unterlagen. Der Wert des Diebesguts wird auf insgesamt rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333. Insbesondere ein junger Mann, der in einem dunkelgrünen VW-Bus saß und die geschädigte Eigentümerin nach der Tat unterstützte, wird gebeten, sich zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Zwei Fahrgäste im Bus leicht verletzt

Zwei Businsassen sind bei einem Unfall, der sich am Montag, um 18.40 Uhr, in der Ebershaldenstraße ereignet hat, verletzt worden. Eine bislang unbekannte Lenkerin einer Mercedes A-Klasse wechselte unmittelbar vor dem in Richtung Mülbergerstraße fahrenden Linienbus auf die Busspur. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, musste der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten. Hierbei verletzten sich eine 30-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann leicht. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht, während sich die Frau eigenständig zur Untersuchung in eine Klinik begab. Die Fahrerin der A-Klasse, bei der es sich um eine etwa 40-jährige Frau mit schulterlangen, blonden Haaren gehandelt haben soll, setzte ihre Fahrt in Richtung Mülbergerstraße fort. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0711/3990-0, zu melden. (ow)

Esslingen (ES): Auf Pannenfahrzeug aufgefahren

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Montagabend auf der B 10 auf ein Pannenfahrzeug aufgefahren. Dabei wurde nach derzeitigem Kenntnisstand eine Person leicht verletzt. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Toyota in Richtung Göppingen unterwegs und erkannte auf Höhe Esslingen-Mitte einen vorausfahrenden VW Golf mit einem technischen Defekt offenbar zu spät. Der 58-jährige Golf-Fahrer hatte zuvor ein Stottern seines Fahrzeugs bemerkt und das Warnblinklicht eingeschaltet. Kurz darauf ging der Motor des Wagens aus. Der 63-Jährige versuchte noch vergeblich, durch einen Spurwechsel den Zusammenstoß zu verhindern. Dennoch krachte der Toyota mit der rechten Fahrzeugfront gegen das linke Heck des VW. Dieser wurde durch den Aufprall gedreht, kollidierte mit den Leitplanken und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Golf-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Vorsorglich wurde auch der Unfallverursacher im Krankenhaus untersucht. Beide total beschädigten Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro beläuft, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Reichenbach (ES): Einfamilienhaus heimgesucht

Ein Einfamilienhaus in der Schorndorfer Straße ist am Montag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen 6.20 Uhr und 20.10 Uhr hebelte ein Unbekannter die Terrassentür auf und durchwühlte im Inneren offenbar systematisch Schränke und Schubladen. Wie bislang bekannt, entwendete der Täter Schmuck im Wert von einigen hundert Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Tresor gestohlen (Zeugenaufruf)

In ein Einfamilienhaus im Herrenwiesenweg sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr, hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf und durchwühlten nachfolgend in allen Räumen die Schränke und Kommoden nach Wertvollem. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auch auf einen etwa 80 Kilogramm schweren Tresor, den sie mitgehen ließen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft, dass die Einbrecher möglicherweise beim Abtransport des Tresors beobachtet wurden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberesslingen, Telefon 0711/310576810. (cw)

Nürtingen (ES): Transporter geriet in Brand

Ein Transporter ist am Montagabend in der Steinengrabenstraße vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Ein 39-Jähriger hatte seinen Lieferwagen um 18 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt und Waren in ein Geschäft gebracht. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückging, bemerkte er Flammen aus dem Motorraum schlagen. Mit einem Feuerlöscher konnte er diese bis zum Eintreffen der nahegelegenen Feuerwehr unter Kontrolle halten. Der Feuerwehr, die mit acht Einsatzkräften und einem Fahrzeug ausgerückt war, gelang es rasch, den Brand zu löschen. Der Fiat Ducato musste im Anschluss abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Filderstadt (ES): Kurz nicht aufgepasst

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall auf der K 1223 geführt. Ein 45-Jähriger war mit seinem KIA um 14.45 Uhr auf der Kreisstraße von Harthausen herkommend in Richtung Bonlanden unterwegs. Ein vor ihm fahrender Pkw-Lenker wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen. Der 45-Jährige bemerkte dies zu spät, da er kurz abgelenkt war. Um ein Auffahren auf den Abbiegenden zu verhindern, wich er nach rechts aus. Hierbei stieß er mit dem verkehrsbedingt stehenden BMW eines 37 Jahre alten Mannes zusammen. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Nürtingen (ES): Pkw-Lenker bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Hardt erlitten. Kurz vor 17 Uhr war eine 69-jährige Opel-Fahrerin mit ihrem Corsa von der Pfeiferstraße auf die L 1205 abgebogen. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte Mercedes A-Klasse eines 33 Jahre alten Mannes, der von Wolfschlugen herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs war. Der Mercedes-Lenker musste vom Rettungsdienst in eine Klinik zur ambulanten Behandlung gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Kirchheim (ES): In Firma eingebrochen

In den Bürotrakt einer Firma in der Kirchheimer Straße in Jesingen ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Im rückwärtigen Bereich gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr und acht Uhr auf das Firmengelände. Im Anschluss hebelte der Einbrecher eine Tür auf und entwendete mehrere Rollcontainer sowie Computer der Firma. Der Gesamtwert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Anhänger mit Heuballen umgekippt

Ein mit Heuballen beladener Lkw-Anhänger ist am Montagnachmittag auf der B 464 umgekippt. Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem Gespann um 14.45 Uhr die Bundesstraße von der Eckbergkreuzung herkommend in Richtung Kälberstelle. Vermutlich aus Unachtsamkeit kamen die rechten Räder des Anhängers leicht von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern verlor der Anhänger das Gleichgewicht, hebelte sich aus und kippte um. Hierbei wurden ein Leitpfosten und das Bankett auf etwa 50 Metern Länge beschädigt. Während der Bergung des Anhängers und der Ladung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei Rottenburg an die Unglücksstelle aus. Kurz vor 16.30 Uhr war die B 464 wieder frei befahrbar. Der Schaden an dem Anhänger kann noch nicht abgeschätzt werden. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Mit dem E-Bike auf der Bundesstraße

Einen Radfahrer haben die Beamten des Polizeireviers Tübingen am Montagabend auf der B 28 aus dem Verkehr gezogen. Der 40-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem E-Bike auf der mehrspurig ausgebauten Bundesstraße von Reutlingen in Richtung Tübingen unterwegs und dort auch wegen seiner sehr unsicheren Fahrweise aufgefallen. Im Bereich der Anschlussstelle Jettenburg konnte der Radler von den alarmierten Polizeibeamten angehalten werden. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab sich nicht nur ein vorläufiger Alkoholwert von weit über einem Promille, sondern auch der Verdacht, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Er musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sieht jetzt einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Gomaringen (TÜ): Zigarettenautomat gestohlen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hinterweilerstraße einen kompletten Zigarettenautomaten gestohlen. Zwischen 19 Uhr und 7.15 Uhr hebelten die Diebe den an einer Hauswand verschraubten 20-schächtigen Automat ab und ließen ihn mitgehen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07072/914600 um Hinweise. (cw)

Schömberg (ZAK): Fahrer starb nachträglich an Unfallverletzungen

Nachtrag zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 14.01.2020/16.39 Uhr

Der 84 Jahre alte Fahrer, der am Dienstagvormittag letzter Woche auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Im Grund mit seinem Renault gegen einen Betonpfeiler geprallt war, ist verstorben. Er erlag am Montagmorgen in einer Klinik an den Folgen seiner bei dem Unfall erlittenen, inneren Verletzungen. (cw)

Albstadt (ZAK): Beim Linksabbiegen kollidiert

Zu einem Sachschaden von 12.000 Euro hat am Montagnachmittag die Missachtung der Vorfahrt durch eine 62-jährige Fahrerin eines 1er BMW geführt. Die Dame befuhr gegen 16.30 Uhr den Ehestetter Weg und hielt zunächst an der Einmündung zur Sigmaringer Straße an. Beim Einfahren missachtete sie dann die Vorfahrt eines 63-jährigen Mannes, welcher mit seinem Toyota die Sigmaringer Straße befuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (sf)

Winterlingen (ZAK): Gegenverkehr übersehen

Am Montagnachmittag hat sich auf der B 463, Höhe Anschlussstelle Winterlingen Süd, ein Unfall ereignet. Gegen 16 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Range Rover aus Richtung Albstadt kommend die B 463 und beabsichtigte dort nach links in Richtung Benzingen abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer ihm entgegenkommenden 21-jährigen Fahrerin eines VW Polo, welche bei der nachfolgenden Kollision leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge mussten nach Abschluss der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 23.000 Euro. (sf)

