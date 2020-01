Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl am Westentor

Hamm-Mitte (ots)

Laut sprechend und wild gestikulierend - auf diese Art und Weise lenkten zwei Frauen am Freitag, 10. Januar, gegen 18:10 Uhr eine dritte Frau ab, um sie wohl anschließend zu bestehlen. Die 55-jährige Hammerin war im Begriff, in einen Bus an der Haltestelle Westentor einzusteigen als sie von den zwei Tatverdächtigen angesprochen wurde. Diese waren angeblich auf der Suche nach dem Bahnhof, gingen anschließend jedoch in Richtung Fußgängerzone davon.

Da bemerkte die Hammerin das Fehlen ihrer Geldbörse. Zeugen hatten zuvor unter anderem beobachtet, wie die Tatverdächtigen in die Tasche der 55-Jährigen gegriffen hatten.

Mit der Beschreibung der Tatverdächtigen gelang es der Polizei Hamm die beiden Frauen (42 und 26 Jahre alt) im Nahbereich wiederzufinden und sie mit dem Tatvorwurf zu konfrontieren. Die Geldbörse befand sich nicht bei ihnen. Zur Identitätsfeststellung wurden sie mit zur Wache Mitte genommen.

Später wurde das Portemonnaie - allerdings ohne das darin befindliche Bargeld - aufgefunden und von einer ehrlichen Finderin zurückgebracht. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell