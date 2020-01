Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Streitschlichter wird selbst Opfer

Hamm-Mitte (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Hamm wurde am Samstagmorgen, 11. Januar, auf der Südstraße Opfer einer Körperverletzung. Zuvor beobachtete er gegen 5.15 Uhr einen Streit vor der Gaststätte "Pirates", den er schlichten wollte. Unvermittelt nahm ihn daraufhin einer der Streitenden in den Schwitzkasten und ein weiterer schlug auf ihn ein. Zwei Personen aus der Gruppe beteiligten sich nicht an der Körperverletzung.

Der 25-Jährige begab sich anschließend in die Notaufnahme, die er nach ärztlicher Behandlung wieder verlassen konnte.

Die vier Unbekannten sind männlich, sollen zwischen 20 und 28 Jahren alt sein und können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: 1,70 bis 1,80 Meter groß, südeuropäisches Aussehen, leichter Bart, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke mit Kapuze Person 2: 1,70 bis 1,80 Meter groß, muskulös, hellblonde, kurze Haare Person 3: 1,80 Meter groß, helleres, "zotteliges" Haar, Oberlippenbart, bekleidet mit einer grauen Jogginghose Person 4: 1,90 Meter groß, trug eine schwarze Base-Cap

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 zu kontaktieren.(hei)

