Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Osten (ots)

Eine 75-jährige Radfahrerin wurde am Samstag, 11. Januar, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Josef-Schlichter-Allee / Marker Allee schwer verletzt. Gegen 10.45 Uhr befuhr sie mit ihrem Fahrrad die Marker Allee in Richtung Innenstadt und beabsichtigte, die Josef-Schlichter-Allee geradeaus zu passieren. Ein 43-jähriger Opel-Fahrer wollte zeitgleich mit seinem Pkw von der Josef-Schlichter-Allee nach rechts in die Marker Allee abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. (mw)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell