PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 20.07.2019

Limburg (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug Tatort: 65549 Limburg, Sackgasse Tatzeit: Fr., 19.07.2019, zw. 21:30 und 05:00 Uhr Unbekannte schlugen eine Seitenscheibe eines grauen Audi A 3 ein und durchwühlten das Handschuhfach, Es wurde aber letztendlich nichts entwendet. Der Pkw war im Parkhaus abgestellt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Geschirrspülmaschine Tatort: Weinbach-Gräveneck, Lahnstraße Tatzeit: Fr., 19.07.2019, gg. 14:30 Uhr Eine Frau stellte ihre Geschirrspülmaschine neben dem Hauseingang ab. Unbekannte betraten das Grundstück durch ein nicht verschlossenes Tor und stahlen die Maschine, Wert ca. 250.- EUR. Der Abtransport wurde durch einen Nachbar bemerkt, er konnte den Hinweis auf einen weißen Transporter geben. Weitere Hinweise bitte an die Polizei in Weilburg, 06471-93860.

Zweimal Verdacht der Brandstiftung Tatorte: Weilburg, Frankfurter Straße hinter altem Friedhof und Mühlberg 2 Tatzeiten: Fr., 19:07 Uhr und 21:40 Uhr Gleich zweimal brannte es am Freitagabend in Weilburg. Zuerst wurde hinter dem alten Friedhof an der Frankfurter Straße ein hölzerner Zaun in der Größe von 3m x 2m angezündet, unweit der Gartenhütte zum Brand am Freitag um 03:30 Uhr. Danach brannte es in einem Schuppen an dem leerstehenden Haus Mühlberg 2. Auch dieses Objekt war in der Vergangenheit schon einmal durch Unbekannte angezündet worden. Ein Passant sah zwei Personen nach der Brandentstehung vom Objekt weglaufen. Der durch die neuen Brände verursachte Sachschaden liegt bei ca. 500.-EUR. Hinweise bitte an die Polizei Weilburg, 06471-93860.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Lösen von Radmuttern Tatort: Löhnberg, Wallstraße Tatzeit: Di./Mi., 16./17.07.2019 An einem Pkw in der Wallstraße löste ein unbekannter Täter die Radmuttern eines Vorderrades. Der Eigentümer des Pkw fuhr mit dem so verkehrsunsicheren Fahrzeug eine längere Strecke und bemerkte eine Veränderung bei Fahren, konnte diese aber nicht zuordnen. Erst zwei Tage später bei einem Werkstattaufenthalt wegen dieser Veränderung wurden lose Radmuttern am linken Vorderrad festgestellt. Gegen den noch unbekannten Täter wurde eine Strafanzeige erstattet, die Polizei ermittelt. Zusätzlich Hinweise bitte an die Polizei in Weilburg, 06471-93860.

Verkehrsunfallflucht Tatort: Weilburg, Im Geyer 32 Tatzeit: Fr., 19.07.2019, zw. 04:30 Uhr und 12:30 Uhr Ein unbekanntes Fahrzeug streifte einen in der Straße Im Geyer 32 geparkt abgestellten Kleinwagen der Marke Peugeot, Farbe: blau, an der linken Seite und verursachte einen Sach-schaden von ca. 2000.- EUR. Anschließend entfernte sich der/ die Unfallfahrer/-in samt Fzg. unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Weilburg, 06471-93860.

