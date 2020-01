Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrgast eines polnischen Reisebusses landet im Gewahrsam

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 53-jähriger Fahrgast eines polnischen Reisebusses mit Ziel Frankreich wurde am frühen Sonntagmorgen, 12. Januar, von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Reiseleiterin rief gegen 2.10 Uhr die Polizei um Hilfe. Auf dem Parkplatz der Autobahnraststätte Rhynern-Nord teilte sie den Polizisten mit, dass der alkoholisierte Fahrgast bereits seit der Abfahrt in Polen Mitreisende belästige und aggressiv sei. Die Weiterreise wurde unter diesen Umständen von der Reiseleiterin untersagt. Da der Mann sein Verhalten auch nicht im Beisein der Polizisten änderte, wurde er in das Gewahrsam gebracht.(hei)

