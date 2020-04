Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Ford Transit und einem VW Golf haben am Mittwoch, 22. April, gegen 9.30 Uhr in Eicken an der Ampelkreuzung Bergstraße / Hohenzollernstraße beide Fahrzeugführer Verletzungen erltten.

Die 48-jährige Ford-Fahrerin aus Heinsberg befuhr mit ihrem Kleintransporter die Bergstraße, aus Richtung Bökelstraße kommend, in Richtung Hohenzollernstraße. An der Kreuzung musste sie zunächst bei Rotlicht stehen bleiben. Als die Ampel für sie auf Grün umsprang, fuhr sie an. Sie wollte nach links auf die Hohenzollernstraße in Richtung Künkelstraße abbiegen. Der 30-jährige VW-Fahrer aus Mönchengladbach befuhr mit seinem Pkw die Bergstraße, aus Richtung Eickener Straße kommend, in Fahrtrichtung Bökelstraße. Die Ampel zeigte für ihn Grünlicht, sodass er ohne Halt in den Kreuzungsbereich fahren konnte. Als die Ford-Fahrerin im Kreuzungsbereich nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW.

Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, der Mann zur stationären, die Frau zur ambulanten Behandlung.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

