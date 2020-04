Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rucksack mit Wertsachen aus unverschlossenem Auto gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Einen kurzen Moment, in dem ein geparktes Auto unverschlossen und unbeaufsichtigt war, hat ein unbekannter Täter am Montag, 20. April, zwischen 6.45 und 7 Uhr in Dahl zum Diebstahl eines Rucksacks samt Wertsachen genutzt.

Der Firmenwagen hatte im Bereich Richard-Wagner-Straße / Hauptstraße gestanden, als der Täter den im Fußraum auf der Beifahrerseite liegenden Rucksack entwendete. Der Rucksack wurde später auf einem Mülleimer in einem Parkhaus an der Hauptstraße gefunden, allerdings ohne Inhalt. Verschwunden sind Schlüssel, Ausweispapiere und Bargeld.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. Und die Polizei appelliert noch einmal an alle, keine Wertsachen in Autos liegen zu lassen und auch bei kurzer Abwesenheit Fahrzeuge stets abzuschließen. (ds)

