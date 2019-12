Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Erkelze. PKW überschlägt sich mutmaßlich aufgrund von Glatteis. Fahrer bleibt unverletzt.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 22.10 Uhr rückte die Plettenberger Feuerwehr mit den Einheiten Feuer- und Rettungswache und Selscheid zu einem Verkehrsunfall nach Erkelze aus. Hier war ein PKW ausgangs einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war hinter der Leitplanke auf dem Dach liegend zum Stehen gekommen. Nach den erstlautenden Meldungen sollte der Fahrer verletzt sein, was sich durch eine Sichtung der First-Responder-Einheit Selscheid und im weiteren Verlauf per Untersuchung im Rettungswagen glücklicherweise nicht bestätigte. Probleme bereitete den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei bereits auf der Anfahrt akute Straßenglätte. Im Bereich der Unfallstelle, aber auch in weiteren Verlauf der Kreisstraße 8 war es zum Teil spiegelglatt, weshalb ein Streudienst angefordert wurde. Zur genauen Unfallursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell