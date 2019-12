Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Ohle. Herd vergessen abzuschalten. Rauchmelder alarmieren Nachbarn. Feuerwehr muss Tür öffnen.

Plettenberg (ots)

Gegen 16.20 Uhr musste die Plettenberger Feuerwehr am Samstagnachmittag mit dem Stichwort "Brand im Gebäude" zur Südstraße ausrücken. Die Bewohner eines dortigen Mehrfamilienwohnhauses hatten neben dem akustischen Warnton eines Rauchmelders im Treppenraum auch Brandgeruch wahrgenommen und folgerichtig einen Notruf zur Feuer- und Rettungsleitstelle abgesetzt. Die Einsatzkräfte mussten die Tür zur betroffenen Wohnung zunächst gewaltsam öffnen, da ein Schlüssel nicht zur Verfügung stand. Unter Atemschutz wurde die verrauchte Wohnung nach Personen und Schadensmerkmalen untersucht. Angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd wurde als Ursache diagnostiziert. Personen befanden sich glücklicherweise nicht in der Wohnung. Mit einem Belüftungsgerät der Feuerwehr wurde die Wohnung abschließend entraucht. Verletzt wurde niemand. Bereits nach einer halben Stunde konnten die Einheiten Feuer- und Rettungswache, Ohle, Eiringhausen und Selscheid in ihre Standorte einrücken. Zur Höhe von entstandenen Sachschäden kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell