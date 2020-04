Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Zusammenstoß wird Twingo-Fahrer gesucht

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Pkw-Zusammenstoß am Donnerstag, 16. April, gegen 16.30 Uhr auf der Hohenzollernstraße sucht die Polizei Mönchengladbach einen der beiden Unfallbeteiligten.

Ein 49-jähriger Fahrer eines grauen Pkw vom Typ Toyota C-HR war nach eigenen Angaben auf der linken Fahrspur Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampelkreuzung Hohenzollernstraße / Bergstraße wechselte der Fahrer eines mattschwarzen Pkw vom Typ Renault Twingo vor ihm plötzlich die Fahrbahn und zwang den Toyota-Fahrer zu einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver. Es kam aber trotzdem zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge. Am Toyota entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher, der möglicherweise den Unfall gar nicht mitbekommen hat, setzte seine Fahrt weiter in Richtung Innenstadt fort.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen auffälligen Renault Twingo (erste Baureihe) in mattschwarzer Farbe handeln, der nicht foliert ist, sondern vermutlich vom Alter her mit Hilfe von Spraydosen seine matte Farbe erhielt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell