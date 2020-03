Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 07.03.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

Falschfahrer auf der A 66 stand unter Alkoholeinwirkung

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.22 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Falschfahrer an der Anschlussstelle Maintal-Bischofsheim gemeldet. Aus zunächst ungeklärten Gründen fuhr ein 53-Jähriger aus Frankfurt auf die Richtungsfahrbahn Frankfurt, allerdings in entgegengesetzter Richtung, auf. Durch mehrere Polizeistreifen konnte der Falschfahrer in Höhe der Anschlussstelle Erlensee gestoppt werden. Zuvor kam es auf der Strecke zu gefährlichen Situationen. Zwei Zeugen meldeten sich bereits telefonisch bei der Polizeistation Hanau II. Ihnen kam der Falschfahrer entgegen, sie konnten allerdings geistesgegenwärtig ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser nach Alkohol roch. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,13 Promille, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Die Polizeiautobahnstation Langenselbold hat eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Weitere Zeugen, die den Falschfahrer mitbekommen haben, oder selbst dem Fahrzeug, einem Opel Mokka mit F-Kennzeichen, ausweichen mussten, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183-911550 zu melden.

Offenbach am Main, 07.03.2020, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

