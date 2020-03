Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Straßenräuber verletzte Opfer leicht; Zettelschreiber bitte melden! und Kiste flog aus dem Auto

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Straßenräuber blieb ohne Beute - Opfer ist jedoch leicht verletzt - Dietzenbach

(aa) Ein Aschaffenburger wurde am Mittwochabend in der Rodgaustraße von einem Straßenräuber leicht verletzt. Kurz vor 21.30 Uhr war der Geschädigte auf dem Rückweg von einem Kiosk, als in Höhe der Hausnummer 58 der etwa 25 Jahre alte und 1,70 Meter große Täter auftauchte und Geld forderte. Als der Überfallene sich wehrte, verletzte der Unbekannte ihn mit einem Messer am Ohr. Der 39-Jährige konnte sich in sein Auto retten. Der Räuber machte keine Beute. Er hatte braune Haare und trug einen Schnauzbart. Bekleidet war der Unbekannte mit einem dunklen Kapuzenpullover und Jeans. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Unfallflucht: Aufmerksamer Zettelschreiber bitte melden! - Langen

(aa) Ein bislang unbekannter Zeuge hinterließ nach einer mutmaßlichen Unfallflucht am Mittwochnachmittag, gegen 17.05 Uhr, in der Darmstädter Straße einen Zettel an einem Mercedes. Der C 180 stand auf dem Rewe-Parkplatz und wurde nach ersten Erkenntnissen von einem ausparkenden Auto am Heck touchiert. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 1.500 Euro und fuhr weg. Der Zeuge notierte das Kennzeichen auf dem Zettel, leider jedoch nicht seine eigenen Personalien. Die Polizei hat als mutmaßlichen Fahrer einen 51-Jährigen aus Langen ermittelt und an seinem 3er BMW einen Schaden von etwa 1.000 Euro festgestellt. Der Zettelschreiber und mögliche weitere Zeugen werden nun gebeten, sich auf der Polizeistation unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Kiste flog aus dem Auto... - Gelnhausen

(aa) Aus einem weißen Handwerker-Fahrzeug flog am Dienstagnachmittag beim Befahren der Frankfurter Straße eine Werkzeugkiste auf die Straße. Gegen 15 Uhr war eine 23-Jährige mit ihrem Citroen hinter dem Fahrzeug in Richtung Gründau unterwegs, als plötzlich in Höhe der Hausnummer 30 eine Kofferraumtür des weißen Wagens aufging und die Kiste herausfiel. Die junge Frau aus Freigericht konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr die Werkzeugkiste, die sich schließlich unter ihrem Auto verkeilte und den Unterboden beschädigte. Die Reparaturkosten werden bei etwa 2.000 Euro liegen. Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei bittet nun den Fahrer sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 05.03.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

