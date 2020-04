Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuber erbeuten Portemonnaie

Mönchengladbach (ots)

Ein 53-jähriger Mann aus Mönchengladbach ist am Montag, 20. April, gegen 11.20 Uhr in Mülfort an der Römerstraße überfallen worden. Ihm wurde das Portemonnaie geraubt.

Auf einem unbefestigten Durchgangsweg im Bereich Römerstraße / Friedensstraße sei er von zwei jungen Männer angegriffen worden, berichtete das Opfer der Polizei. Einer von ihnen habe ihm von hinten einen Tritt oder einen Schlag versetzt. Während ein Täter versucht habe, ihn festzuhalten, habe der andere die Geldbörse aus der Gesäßtasche genommen. Dann sei es zu einem Gerangel gekommen. Schließlich hätten die beiden Täter von ihm abgelassen und seien mit der Beute über die Königstraße in Richtung Rheydter Innenstadt geflüchtet, einer auf einem Fahrrad, der andere zu Fuß.

Beide Täter wurden so beschrieben: etwa 20 Jahre alt, südländischer Typ, leicht dunkler Teint, kurze, dunkle Haare, bekleidet mit Jeanshose. Der Täter mit dem Fahrrad trug eine dunkle Jacke und führte einen blauen Rucksack mit sich. Der andere Täter trug ein braun-graues T-Shirt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet, alle verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ds)

