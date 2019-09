POL-ME: Über 2 Promille: 42-Jähriger kracht auf Tankstellengelände in Lkw - Haan - 1909018

Polizei Mettmann

Am Dienstagabend (3. September 2019) ist ein 42 Jahre alter Mann aus Bad Meinberg in einen an einer Tankstelle an der Kaiserstraße in Haan geparkten Lkw gefahren. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Mann stand bei dem Unfall unter erheblichem Alkohol- sowie Drogeneinfluss.

Gegen 22 Uhr hatte der Mann das Gelände der Tankstelle angesteuert, um seinen Wagen für seine Fahrt in seinen mehr als 200 Kilometer entfernten Heimatort vollzutanken. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen VW Golf und krachte in einen an der Tankstelle abgestellten Lkw. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Als die Polizei am Unfallort erschien, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,5 Promille (1,24 mg/l). Ein ebenfalls durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Methadon.

Die Konsequenzen für den Mann aus Bad Meinberg: Er musste mit zur Wache, um eine Blutprobe abzugeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

