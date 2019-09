Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrer nach Kollision schwer verletzt - Langenfeld - 1909015

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen (3. September 2019) kam es auf der Solinger Straße in Langenfeld-Immigrath zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Dabei wurde ein 53-jähriger Langenfelder schwer verletzt.

Gegen 6:30 Uhr fuhr ein 61 Jahre alter Langenfelder mit seinem Fahrrad über die Solinger Straße. Als er diese an einem Kreisverkehr in Richtung Leichlingen verlassen wollte, stieß er mit einem ihm entgegen kommenden 53 Jahre alten Radfahrer zusammen. Beide fielen zu Boden, wobei der 53-Jährige am Arm verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 61-Jährige suchte im Anschluss eigenständig vorsichtshalber ebenfalls ein Krankenhaus auf.

Laut ersten Erkenntnissen hatte der 61-jährige Langenfelder auf die sich im Kreisverkehr befindlichen Autos geachtet und den anderen Radfahrer daher nicht wahrgenommen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell