Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Autodieb in Haft

Kaiserslautern (ots)

Der mutmaßliche Autodieb, dem die Polizei am Dienstag auf die Spur kam (wir berichteten: https://s.rlp.de/tPCzj), ist am Mittwoch im Stadtgebiet verhaftet worden. Der Mann wird verdächtigt ein weiteres Fahrzeug gestohlen zu haben. Die Beamten gehen davon aus, dass der 27-Jährige am Dienstagabend in der Stiftswaldstraße einen Mini gestohlen hat. Das Auto konnte am Mittwoch vor dem Wohnanwesen der Freundin des Tatverdächtigen festgestellt werden. Das Auto wurde sichergestellt. Der 27-Jährige wurde in der Wohnung seiner Freundin festgenommen. Aus einem Verfahren wegen eines Verkehrsdelikts bestand ein Haftbefehl. Der Mann war im vergangenen Jahr wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und wegen sogenannter Fahrerflucht vom Amtsgericht Kaiserslautern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Bewährung wurde widerrufen, weshalb der Verurteilte eine Haftstrafe verbüßen muss. Der 27-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell