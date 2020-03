Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 15-Jährige teilt Backpfeife aus

Kaiserslautern (ots)

Eine 15-jährige mutmaßliche Ladendiebin hat am Mittwoch in einem Drogeriemarkt im Stadtgebiet die Marktleiterin geschlagen. Das Mädchen war zuvor dabei ertappt worden, wie sie eine Flasche Eistee entwendete. Die Filialleiterin sprach die Jugendliche an. Die mutmaßliche Diebin versuchte daraufhin das Diebesgut zu verstecken und zu entwischen. Mitarbeiter hinderten die 13-Jährige daran, dabei schlug das Mädchen nach der Marktleiterin. Sie verpasste der Frau eine Backfeige. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und wegen Körperverletzung auf. Die Jugendliche wurde in die Obhut ihrer Sorgeberechtigten übergeben. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell