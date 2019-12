Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall, Fußgänger schwer verletzt

Ladbergen (ots)

Am Mittwoch (11.12.) ist ein 82-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Mühlenstraße schwer verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr war ein 65-jähriger Autofahrer, aus dem Kreisverkehr Grevener Straße kommend, auf der Mühlenstraße (L 597) unterwegs. Ihm gefolgt war ein mit Sonderrechten fahrender Rettungswagen, der von der Grevener Straße kommend durch den Kreisverkehr in Richtung Lengericher Straße fuhr. Den Schilderungen zufolge, beabsichtigte der 65-Jährige in Höhe Mühlenstraße 19 in eine Bushaltebucht zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Fußgänger, der sich auf der Fahrbahn der Mühlenstraße befand. Der 82-Jährige aus Ladbergen wurde schwer verletzt, notärztlich versorgt und dann in eine Klinik gebracht. Am PKW des Ladbergeners entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

