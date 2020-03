Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nach Unfall geflüchtet und alkoholisiert unterwegs

Lippe (ots)

(LW) Einer 31-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bad Wünnenberg fiel am Samstagabend gegen 19.50 Uhr ein Mercedes Mini-Van auf, der in sehr unsicherer Fahrweise auf der Bielefelder Straße in Pivitsheide unterwegs war. Die Dame folgte dem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Kurze Zeit später hielt der Fahrer des Mercedes sein Fahrzeug auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn an und verließ den Pkw. Als die Polizeibeamten der Wache Detmold kurze Zeit später vor Ort eintrafen, waren die Zeugin und der Mercedesfahrer beide noch vor Ort. Bei ihm handelte es sich um einen 33-jährigen aus Herford, der stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da an dem Mercedes darüber hinaus noch frische Unfallspuren festgestellt wurden, die der Fahrer nicht erklären konnte, wurde zusätzlich ein Verfahren wegen des Verdachtes eines Verkehrsunfalles mit Flucht eingeleitet. Dieser Verdacht bestätigte sich kurze Zeit später, als sich der Geschädigte bei der Polizei in Detmold meldete und somit dieser Straftatbestand bereits geklärt werden konnte. Den Herforder erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

