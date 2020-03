Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Waschmaschine sichergestellt.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, um kurz nach fünf Uhr, sah eine aufmerksame Zeugin einen Mann mit einer Waschmaschine auf einem Garagenhof an der Osnabrücker Straße. Die Frau sprach den Mann an, der sich daraufhin entfernte. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, schlank und sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Die Waschmaschine der Marke Bosch Serie 8 blieb zurück. Vermutlich stammt die Maschine aus einem Diebstahl. Die Eigentümer der Waschmaschine sowie Zeugen, die Angaben zu einem Diebstahl oder zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell