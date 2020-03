POL-LIP: Lemgo. Fahrradfahrerin verstirbt bei Verkehrsunfall.

Polizei Lippe

Am Donnerstagmorgen verstarb eine 80-jährige Frau aus Lemgo nach einem Verkehrsunfall. Gegen 10:04 Uhr befuhr sie mit ihrem Rad die Leopoldstraße in Richtung der Richard-Wagner-Straße. Die Kreuzung beabsichtigte sie geradeaus in Richtung der Innenstadt zu überqueren. Zeitgleich bog der 44-jährige Fahrer eines LKW von der Leopoldstraße aus nach rechts in die Richard-Wagner-Straße ein. Dabei übersah der 44-Jährige die Radfahrerin und erfasste diese. Die Lemgoerin wurde von dem LKW überrollt und verstarb unmittelbar an der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

