Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Pkw schneidet Radfahrer - leicht verletzt - Pkw fährt weiter

Nettetal-Breyell (ots)

Am Mittwoch wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich bereits am Montag, 24.02.2020 ereignete. Ein 26 Jahre alter Radfahrer aus Breyell fuhr demnach gegen 22.15 Uhr mit seinem E-Bike auf der Lobbericher Straße in Richtung Dülkener Straße. Bevor er nach rechts in die Schaager Straße abbiegen konnte, überholte ihn ein Pkw, der ebenfalls in die Schaager Straße abbog. Dabei schnitt der Pkw derart den Radfahrer, dass dieser auf den Gehweg ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte der 26-Jährige und wurde leicht verletzt. Der Pkw fuhr weiter, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Unfall kümmerte. Hinweise auf den flüchtigen Pkw bitte an das Verkehrskommissariat Viersen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (199)

