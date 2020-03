Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 18.30 und 24.00 Uhr stiegen unbekannte Täter durch ein zuvor aufgebrochenes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Alten Teich" ein. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten mehrere Gegenstände. Zum Wert der Beute liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum in Tatortnähe aufgefallen sind, bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

