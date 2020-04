Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw erfasst Radfahrer

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hardt ist am Dienstag, 21. April, kurz vor 16 Uhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer aus Mönchengladbach von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer auf der Vorster Straße, aus Richtung Glockenstraße kommend, in Fahrtrichtung Vossenbäumchen unterwegs. In Höhe der Kreuzung Hardter Landstraße fuhr er nach eigenen Angaben bei Grünlicht an der Lichtzeichenanlage bis zu einer Mittelinsel und wollte anschließend über den Radweg direkt neben dem Fußgängerüberweg weiterfahren. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach, der die Hardter Landstraße aus Richtung Pastorengasse befahren hatte, wollte an der Kreuzung nach rechts auf die Vorster Straße abbiegen. Den Radfahrer hat er laut seiner Darstellung erst beim Zusammenstoß bemerkt.

Der 19-Jährige stürzte zu Boden. Der verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

