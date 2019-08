Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Tätlicher Angriff auf Sanitäter - Musikbox prallt auf Rettungswagen der Feuerwehr

Bochum (ots)

Nach einem tätlichen Angriff auf Rettungssanitäter der Herner Feuerwehr wurden Polizeibeamte in den späten Abendstunden des gestrigen 20. August zur Straße "Am Amtshaus" in Herne-Sodingen gerufen.

Nach einem Notruf ("Kollabierte Person in Wohnung") war zunächst der Rettungswagen der Feuerwehr gegen 23.20 Uhr vor dem Mehrfamilienhaus vorgefahren.

Beim Eintreffen wurden die beiden Sanitäter aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss mit einer Musikbox beworfen. Dieser Gegenstand landete zunächst auf dem Dach des Rettungswagens und fiel von dort auf die Straße.

Dort lagen auch diverse Scherben von Bierflaschen, die nach bisherigem Kenntnisstand ebenfalls aus dem Fenster geschmissen worden sind. Zum Glück wurden die Feuerwehrmänner durch die Wurfgeschosse nicht verletzt.

In der besagten Wohnung hatten Zeugen zuvor lautes Geschrei gehört und die Zerstörung von Möbelstücken wahrgenommen.

Als den nach den Würfen hinzugezogenen Polizeibeamten die Wohnungstür geöffnet wurde, trafen sie auf zwei stark alkoholisierte Männer (19/20) und stellten fest, dass die Räumlichkeiten völlig vermüllt und sämtliche Möbelstücke zerstört waren.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizisten die beiden Herner mit zur Wache. Die Alkoholtests ergaben ein Wert von 1,4 bzw. 1,6 Promille.

Die Ermittlungen gegen die beiden Personen dauern im Herner Kriminalkommissariat 35 zurzeit noch an.

