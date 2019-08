Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Hernerin (35)

Herne (ots)

Am heutigen 20. August, gegen 11.55 Uhr, kam es in Herne zu einem versuchten Raub. Eine 35-jährige Hernerin, welche momentan auf Gehhilfen angewiesen ist, wurde im Bereich der Rathausstraße 6 von einem unbekannten Kriminellen attackiert. Dieser versuchte, der Frau die umgehängte Handtasche von der Schulter zu reißen. Die Hernerin setzte sich zur Wehr, woraufhin der Täter ohne Beute flüchtete. Leider stürzte die Frau und musste verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Räuber wurde wie folgte beschrieben: circa 175cm groß, südländische Aussehen mit schwarzen kurzen Haaren, Tätowierung an der linken Halsseite, bekleidet mit einem schwarzen Oberzeil und einer schwarzen Hose. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

