Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Polizeieinsatz in der Waschstraße - Wittener leicht verletzt

Vier Autos beschädigt

Witten (ots)

"Unfall in der Waschstraße!" Mit diesem Funkspruch wurde eine Streifenwagenbesatzung der Wittener Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des gestrigen 19. August zur Crengeldanzstraße in Witten gerufen.

Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um eine Waschstraße, bei dem die Autos ohne Fahrer und im Leerlauf über das Laufband gezogen werden.

Wie ist es zu dem Unfall gekommen? Nach bisherigem Ermittlungsstand stieg ein Dortmunder (23) gegen 13.30 Uhr aus seinem Fahrzeug mit Automatikgetriebe aus, obwohl noch eine Fahrstufe eingelegt war.

Auf dem Laufband setzte sich der Wagen dann durch eigene Motorkraft in Bewegung und schob zwei vor ihm befindliche Autos zusammen.

An der Ausfahrt der Waschhalle sprang der 23-Jährige in seinen Pkw und bremste ihn ab. Die beiden zusammengeschobenen Fahrzeuge nahmen den Anstoßschwung mit und rollten gegen ein vor einem Zaun geparktes Auto, dessen Fahrer (44) dort mit der weiteren Wagenpflege beschäftigt war.

Durch diesen Zusammenstoß wurde der Wittener zwischen seinem Wagen und dem Zaun eingeklemmt.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leicht verletzten 44-Jährigen zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus.

