Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Auf Herbeder Firmengelände - Nächtlicher Zusammenstoß von zwei Güterzügen

Bochum (ots)

Am heutigen 20. August, gegen 2.30 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu dem Firmengelände an der Wittener Straße 170 in Witten-Herbede gerufen.

Bei den nächtlichen Rangierarbeiten waren dort zwei Güterzüge zusammengestoßen. Die beiden Lokomotivführer, ein Bottroper (28) und ein Herner (49), wurden dabei leicht verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort brachten Rettungssanitäter einen der beiden Männer zur Untersuchung in ein Bochumer Krankenhaus.

Nach bisherigen Ermittlungen sprangen mehrere Wagons aus den Schienen. Nach Zeugenangaben sollen einige dieser Wagons durch die mechanische Spannung senkrecht in der Luft gestanden haben.

Beamte der Bochumer Kriminalpolizei (KK11) sind zurzeit an der Unglücksstelle vor Ort, um die Ursache für den Zusammenstoß zu ermitteln. Die Höhe des Gesamtsachschadens kann noch nicht beziffert werden.

