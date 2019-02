Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch gemeldet

Saerbeck (ots)

Unbekannte Einbrecher haben am Heckenweg zahlreiche Räume eines Wohnhauses betreten und darin nach Diebesgut gesucht. Was der oder die Täter schließlich mitgenommen haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Unbekannten hatten sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 15.00 Uhr und Dienstagvormittag (26.02.2019), gegen 09.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft. An einer Zugangstür sowie an einigen Fenstern wurden deutliche Hebelspuren festgestellt. Durch das gewaltsame Vorgehen wurden erhebliche Schäden angerichtet. In den Zimmern öffneten sie zahlreiche Schränke, Schubladen und Behältnisse. Teilweise entnahmen daraus sie den Inhalt und stellten ihn im Raum ab. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Die Beamten bitten um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 02572/9306-4415. Sie fragen: Wer hat im Tatzeitraum am Heckenweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

