Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Motorhaube beim Rangieren demoliert 31.3.20

Zimmern ob Rottweil (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei Rottweil. Vermutlich beim Rangieren hat ein ausländischer Lastzug "Am Albring" einen Skoda Kodiaq an der Motorhaube erfasst und dadurch einen Schaden von 3.000 Euro hinterlassen. Der Fahrer des SUV hatte hinter dem Laster am Dienstagmorgen geparkt und die Beschädigung am Abend, als er wegfahren wollte, bemerkt. Die Polizei bitte Zeugen, sich unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

