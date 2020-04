Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt

Landkreis Rottweil) Erhitztes Öl löst Brandmelder aus (31.03.2020)

Hardt (ots)

Zu einem Brandmeldealarm rückte am Dienstag gegen 17.45 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Hardt mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. In einer Firma in der Gewerbestraße kam es zu einer kleinen Rauchentwicklung, nachdem sich in einem Gerät Öl stark erhitzt hatte. Ein Schaden entstand nicht.

