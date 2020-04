Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Weilersbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Einfamilienhaus (31.03.2020)

Weilersbach, Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter drangen am Dienstag im Zeitraum von 13 Uhr bis 15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Weckentalstraße ein. Vermutlich wurden die Täter aufgrund der Rückkehr des Eigentümers gestört und flüchteten. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde ein Mobiltelefon entwendet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell