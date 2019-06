Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OD - Bargfeld-Stegen / Messerstiche in Flüchtlingsunterkunft - Mordkommission ermittelt

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck

Am Dienstag (04.06.2019) kam es in den Abendstunden in einer Wohnung einer Flüchtlingsunterkunft in Bargfeld-Stegen zu einem Streit zwischen zwei afghanischen Staatsangehörigen. In der Folge stach ein 19-jähriger Tatverdächtiger dem 45-jährigen Opfer mit einem Messer in den Bauch. Nach einer Notoperation besteht zurzeit keine Lebensgefahr mehr.

Nach ersten Ermittlungen stach der Tatverdächtige gegen 21:20 Uhr dem Geschädigten mit einem Messer zweimal in den Bauch. Hierdurch wurde der Geschädigte lebensgefährlich verletzt. Einem Zeugen gelang es, dem Angreifer das Messer zu entreißen und in einem Nebenzimmer einzuschließen. Der Geschädigte selbst war noch in der Lage den Notruf zu wählen. Der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige konnte durch Beamte der Polizeistation Bargteheide noch in Tatortnähe widerstandslos festgenommen werden. Der Geschädigte wurde in einem Hamburger Krankenhaus notoperiert. Derzeit besteht keine Lebensgefahr mehr. Hintergründe und Ursachen zu dem Streit sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen führen die Lübecker Staatsanwaltschaft und das Kommissariat 1/Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck. Die Staatsanwaltschaft wird den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und des Haftgrundes der Fluchtgefahr beantragen. Die Vorführung des Beschuldigten vor den Haftrichter ist für den späten Nachmittag des heutigen Tages anberaumt.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Rückfragen bitte an:

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck,

Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck, Travemünder Allee 9,

23568 Lübeck, 0451-371-1101, pressestelle@stahl.landsh.de

Textveröffentlichung:

Maik Seidel, Pressesprecher

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell