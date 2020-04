Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher kommt über den Balkon

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (22. April) in der Zeit von circa 17.30 bis 18.30 Uhr in eine Wohnung an der Böcklingstraße in Holt eingebrochen. Sie kletterten auf den Balkon der Wohnung und hebelten die dortige Tür auf. Gestohlen haben die Einbrecher offenbar nichts.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

