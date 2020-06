Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Erster Dienstabend nach Beginn der Corona Pandemie

Werne (ots)

Nach den Corona-Lock Down, der seit Mitte März auch den Dienst- und Übungsbetrieb der Freiwilligen Feuerwehr verhindert hat, trafen sich nach Lockerung der Maßnahmen die Kameraden*innen des Löschzug Stockum am Montag als erste Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Werne zum Dienstabend im Gerätehaus. Die Hygienevorschrift stand an erster Stelle. Nach der Begrüßung durch den Löschzugführer Christian Rasche, lautete das Thema: Standard Einsatzregeln Brandmeldeanlagen (in Objekten mit positiven COVID 19-Fällen). Wie geht der Löschzug mit dieser Situation um? Es geht um Objekte wie das Seniorenzentrum Panhoff und den Fall, dass die Feuerwehr über die Brandmeldeanlage alarmiert wird. Genau dieses Szenario wurde geübt. Die richtige Schutzausrüstung ist hier besonders wichtig.

Ab jetzt findet die Ausbildung wöchentlich mit einer kleineren Mannschaft in den Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr Werne statt. Insbesondere werden Themen geschult, die aufgrund der Pandemie den Einsatzdienst der Feuerwehr verändert haben. So können speziell die Hygienesvorschriften besser umgesetzt werden.

