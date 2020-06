Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1_A: Ölspur auf Parkplatz Fuchseggen

Um 17:42 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Einsatzstichwort "TH_1_A" zu einer Ölspur auf dem Parkplatz Fuchseggen (BAB 1 Fahrtrichtung Köln) alarmiert. Beim Eintreffen des Einsatzleiters wurde dieser bereits vom Verursacher erwartet. Der Fahrer eines PKW hatte auf der Autobahn einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug bemerkt und war auf den Rastplatz abgebogen. Dieser war von der Abbiegespur bis nahezu an das Ende des Rastplatzes mit einer Ölspur verunreinigt. Die Feuerwehr streute die Ölspur ab und nahm das verunreinigte Bindemittel wieder auf. Für die Zeit der Fahrbahnreinigung wurde der Parkplatz gesperrt. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Autobahnpolizei konnte der Einsatz gegen 18:30 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen.

