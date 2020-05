Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - LZ1 - ausgelöster Rauchmelder, Brandgeruch wahrnehmbar

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am späten Samstagabend wurde um 23:36 Uhr mit dem Stichwort "FEUER_3 - ausgelöster Rauchmelder, Brandgeruch wahrnehmbar" Zugalarm für den Innenstadtzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne ausgelöst. Der Einsatzort lag in einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße. Die Erkundung durch den zuerst eingetroffenen Rettungsdienst ergab, das noch eine Person in der besagten Wohnung war. Auch auf festes Klopfen der Feuerwehr reagierte niemand und weiterhin war Brandgeruch und das piepen eines Rauchmelders wahrnehmbar. Gewaltsam öffnete der Angriffstrupp unter Atemschutz die Wohnungstüre zur verrauchten Wohnung und übergab eine bewusstlose Person an den Rettungsdienst. Im Anschluss wurde verbranntes Essen vom Herd genommen und im Spülbecken abgelöscht. Im Anschluss wurde die Wohnung mittels Hochdrucklüfter zwangsbelüftet um diese rauchfrei an die Polizei übergeben zu können. Der parallel aufgebaute Löschangriff mit einem C-Hohlstrahlrohr musste aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr glücklicherweise nicht eingesetzt werden. Eine Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst der Stadt Werne zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankhaus gebracht. Die Berliner Straße war während der Rettungsarbeiten für circa eine Stunde komplett gesperrt. Im ehrenamtlichen Einsatz waren 22 Einsatzkräfte vom Löschzug 1 mit fünf Fahrzeugen [1-ELW-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1, 1-LF20KATS-1]. Desweitern an diesem Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst und Notarzt der Stadt Werne sowie die Polizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle in Unna um 0:25 Uhr gemeldet werden. Nachdem die Gerätschaften an der Feuerwache am Konrad-Adenauer-Platz gesäubert, die gebrauchten Atemschutzgeräte getauscht und Wasser in den Löschfahrzeugen wieder aufgefüllt war, konnte die Nachtruhe fortgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Pressesprecher

Tobias Tenk (Oberbrandmeister)

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell