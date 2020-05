Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_Tür - LZ1 - hilflose Person hinter Tür

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Samstagmittag um 12:06 Uhr per digital Meldeempfänger mit dem Einsatzstichwort "TH_TÜR - hilflose Person hinter Tür" zur Kurt-Schumacher-Straße in Werne alarmiert. Der zuerst eintreffende Rettungsdienst konnte mit dem Patienten durch die geschlossene Wohnungstüre kommunizieren. Ein Trupp versucht mittel Ziehfix den Schlosszylinder aus dem Schlossträger der stark gesicherten Wohnungstüre zu ziehen, um dann mittels Bauschlüssel aufzuschließen. Hierbei wurde der Schlossmechanismus der Türe beschädigt und es wurde sich entschieden, mittels Drehleiter durch ein Fenster in die Wohnung im ersten Obergeschoss zu kommen. Parallel war zu den Aktivitäten im Hausflur die Drehleiter zur weiteren Erkundung vor dem Haus in Stellung gebracht worden. Ein Fenster wurde mittels Brechwerkzeug eingeschlagen und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft. Die Wohnungstüre konnte von innen für den Rettungsdienst geöffnet werden. Die Mitglieder der Löschzuges unterstützten den Rettungsdienst beim Patiententransport mittels Tragetuch durch das enge Treppenhaus bis zum Rettungswagen. Da der Schlosszylinder Aufgrund der Beschädigungen nicht getauscht werden konnte, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren 9 Freiwillige Kräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK-23-1] , sowie der Rettungsdienst und Notarzt aus Werne. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle in Unna um 13:00 Uhr gemeldet werden.

