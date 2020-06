Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: F_BMA: Ausgelöste Brandmeldeanalage im Wahrbrink

Werne (ots)

Um 18:34 Uhr wurde der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Langern mit dem Einsatzstichwort "F_BMA: Brandmeldeanlage aufgelaufen" zum Amazon-Lager im Wahrbrink alarmiert. Der Einsatzleiter wurde von den Kollegen des Logistikers derart eingewiesen, dass ohne Fremdeinwirkung ein Rohr der Sprinkleranlage geplatzt sei. Ein Angriffstrupp der Löschgruppe Langern ging mit einem Gruppenführer zur Erkundung in die Halle 5 vor. Dort befindet sich ein Hochregallager. Vor Ort konnte Brandrauch deutlich wahrgenommen werden, was eine intensivere Erkundung nach sich zog. Ein weiterer Trupp mit Wärmebildkamera wurde von einem Amazon-Mitarbeiter per Flurförderfahrzeug unterstützt. Kurze Zeit später wurde der Trupp in ca. sieben bis acht Metern Höhe fündig. Mehrere verbrannte Pakete konnten aufgefunden werden, die durch die Sprinkleranlage schon gelöscht wurden. Brandnester wurden sowohl mit einem Feuerlöscher als auch mit einem C-Rohr nachgelöscht. Eine eindeutige Ursache konnte durch die Feuerwehr nicht festgestellt werden.

Nach der umfassenden Kontrolle per Wärmebildkamera konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Die Anlage wurde um 19:45 Uhr an den Betreiber übergeben. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen.

