Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Diebstahl eines grauen Samt-Rucksacks

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 29.02.2020, gegen 11:55 Uhr wurde von einem männlichen Täter in der Tankstelle an der Rheinbrücke ein grauer Samt-Rucksack entwendet. Der Wert des Rucksackes mit Inhalt beläuft sich auch circa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell