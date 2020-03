Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Sachbeschädigung an Kfz

Zeugenaufruf

Am 29.02.2020 wurden in Breisach zwei Autos durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Zunächst stellte der Geschädigte sein BMW-Cabrio in der Pforrgasse vor dem Haus ab. Kurze Zeit darauf stellte er zwei Kratzer an der Beifahrertür fest. Daraufhin stellte er diesen in die Tiefgarage und fuhr mit seinem BMW 525. Diesen stellte er dann gegen 16:40 Uhr vor dem Haus ab. Gegen 16:55 Uhr stellte er dann drei Kratzer an der Beifahrertür und drei an der dahinter befindlichen Tür fest. Eine 25-30-jährige, 1,80-1,85 Meter große männliche Person mit schwarzen Haaren wurde im Zusammenhang beobachtet. Es steht nicht fest, ob diese etwas damit zu tun hat. Jedoch könnte sie eventuell hilfreiche Angaben machen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

