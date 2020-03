Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Roller mit ausgebauten Teilen

Freiburg (ots)

Niederrimsingen - Am 01.03.2020 wurde dem Polizeirevier Breisach mitgeteilt, dass hinter dem Sportplatz in Niederrimsingen ein Motorroller liegen würde, an dem diverse Teile ausgebaut wurden. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt / zum Eigentümer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu melden.

