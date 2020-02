Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Malberg - Gefährliche Körperverletzung

Malberg (ots)

Ein Karnevalsausflug nach Düsseldorf war am Dienstagabend eskaliert. Sieben Personen, sich bezeichneten sich selbst als Arbeitskollegen und Freunde, waren am Dienstag nach Düsseldorf aufgebrochen um an einer Karnevalsveranstaltung teilzunehmen. Am späten Abend ging es mit einem Kleinbus zurück in die Heimat. Am Zielort in Malberg kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein 40-Jähriger soll die Freundin eines 39-Jährigen beleidigt haben. Der 39-jährige habe daraufhin den 40-Jährigen am Hals gepackt und ihn aufgefordert aufzuhören. Der 40-Jährige schlug daraufhin eine Bierflasche gegen den Kopf des 39-Jährigen. Der 39-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und musste ärztlich behandelt werden. Beide Beteiligten waren alkoholisiert. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell