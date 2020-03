Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray - Die Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 27.02.2020 kam es um 17:42 Uhr zu einer zunächst verbalen Außereinandersetzung dreier Personen in der Fehrenbachallee im Freiburger Stadtteil Stühlinger. Einer der zwei bislang unbekannten Täter soll dem 60-jährigen Geschädigten Pfefferspray in das Gesicht gesprayed haben während dieser mit offenem Fenster in seinem stehenden Auto saß. Der Auslöser der Streitigkeit ist derzeit nicht bekannt.

Der Geschädigte beschrieb die beiden Täter wie folgt:

ca. 16-18 Jahre alt; nordafrikanisches Aussehen; ca. 170-175 cm groß; dunkle Haare; einer mit schlanker, der andere mit sehr schlanker Statur; dunkle Bekleidung

Das Polizeirevier Freiburg Nord sucht Zeugen, die Hinweise auf das Außeinandersetzung oder die Täter geben können (0761 882 4221).

