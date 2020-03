Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Vier Verletzte bei Vorfahrtsmissachtung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen; OT Unadingen]

Am Freitag, 28.02.2020 gegen 16:50 Uhr kam es auf der K4972 in Unadingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer wollte von der Lindenstraße kommend auf die K4972 einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden 18-jährigen Fahrzeuglenkers. Die beiden Fahrzeugführer sowie deren Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch das DRK in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 8.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten durch lokale Abschleppdienste abgeschleppt werden.

